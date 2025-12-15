阪神ＪＦを快勝したスターアニス（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は一夜明けた１２月１５日、元気な姿を見せた。前夜は１９時過ぎに栗東へ戻ってきた。「ヘトヘトになっているという感じはありませんね。カイバも食べています」と愛馬の様子を確認した小川陽助手がホットした表情を浮かべた。「もともと、いい馬でしたからね。今がピークという感じはなく、まだまだ成長しそう。来春に向けて、頑張りたいです」と