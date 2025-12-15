恐竜の着ぐるみを着た人たちがグラウンドを駆け抜けるレースが１３日、宇都宮市で開かれました。 午前８時過ぎ、ＬＲＴ・ライトラインに乗車しようと停留場に集まったのはティラノサウルスの着ぐるみを着た人達。 レースの開催に合わせて貸し切られた車両に５０頭が乗車して会場へ向かいました。 この催しは公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団の主催で去年から行われているもので今年で２回目です。 会