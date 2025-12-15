栃木県内の病院で研修を受ける臨床研修医の能力を向上させようと１３日、県庁で勉強会が開かれました。 これは臨床研修医の技術の向上と将来的に県内に定着してもらうことを目的に栃木県と県医師会が開いたものです。 知識や技術を次世代の研修医に伝えることで屋根瓦のように栃木県の医療を強くしていこうと「屋根瓦塾」と名づけられています。 この研修は１月に続いて２度目の開催で１３日は２４人が参加しました。 参加者た