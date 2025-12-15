世界遺産・日光二社一寺の玄関口に当たる「神橋」で１２日、一年の汚れを落とす年末の風物詩、すす払いが行われました。 １２日の日光市は厳しい冷え込みとなり、すす払いが始まった午前１０時の気温は３．３度で、前の日の同じ時刻より４度以上低くなりました。 やや強い風が吹き時折、雪がちらつく中。狩衣姿の神職と緋袴をまとった八乙女たち５人がおはらいをした後、４メートルほどの笹ぼうきで神橋の欄干や擬宝珠など