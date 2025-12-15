TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が14日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）で、ヘリコプターから火災を伝えたリポートを振り返った。12日午前11時半頃のニュースで、同10時半頃に東京都港区の住宅で起きた火災を速報。安住アナはヘリコプターからの中継で声のみ登場し、「炎が見えました。そして黒煙が…大きく火が上がっています。赤いオレンジ色の炎がかなり見えます。煙も高く