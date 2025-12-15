モテ期を聞かれた藤田ニコルが、自身の恋愛遍歴を赤裸々に明かし、共演者を驚かせた。【映像】モテ期の時の藤田ニコルABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショーである。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の