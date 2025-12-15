元AKB48の女優大島優子（37）が15日までにインスタグラムのストーリーズを更新。7日に東京・日本武道館で開催されたAKB48の20周年コンサート後に自身の子どもたちが高熱に見舞われたことを明かし、思いをつづった。大島は「20周年コンサート終えてからホッとしたのも束の間上の天使が熱を出して三日三晩高熱でなかなか治らず、、、」と切り出すとともに「週末に元気になった！と思いきや次は下の天使が熱を出してしまった」