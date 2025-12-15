ZENB JAPANは小麦粉の代わりに黄えんどう豆粉を使ったグルテンフリーパン「ZENBブレッド」シリーズの新アイテム「黒ごまあん」をZENB公式サイトなどで発売した。「ZENBブレッド」は累計販売数500万個を突破した人気シリーズ。栄養豊富でグルテンフリー、糖質オフでありながら、ふんわり・もっちりとした食感が支持されている。「黒ごまあん」は練りごまと煎りごまの2種類を使った黒ごまあんを黄えんどう豆粉のもっちり生地で