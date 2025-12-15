県内は寒気の影響を受け、交通にも影響が出ています。海上は強風・高波が予想され、佐渡汽船では15日の運航について、欠航や就欠航未定を発表しています。（午前10時30分現在）＜佐渡汽船＞■ジェットフォイル新潟発、両津発の全便が欠航◆カーフェリー【就航便】新潟便12:35便両津発12:45便【欠航便】新潟発6:00便、9:25便両津発5:30便、9:15便【就欠航未定便】新潟発16:05便、19:30便両津発16:05便、19:30便◇またJR