「冷凍食品は業界をあげて価値に見合った価格の実現を目指す。コストアップ分を適正な価格転嫁と賃上げに好循環できる社会の方が、より多くの人々が幸せになれる」と訴えるのは日本冷凍食品協会の藤江太郎会長（味の素会長）。このほど開いた年末記者会見の席上、「物価高で財布の紐が固くなっており、短期的には価格対応が必要な局面かもしれないが、中長期的な視点でありたい姿を積極的に発信していく」との想いを強調した。