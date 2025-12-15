日本うま味調味料協会は12月3日、今年度の事業報告会を開催。この中で、倉島薫会長は「うま味調味料のネガティブなイメージが払拭され、ほぼ撲滅した」と報告。「化学調味料無添加商品実態調査を行った結果、消費者庁のガイドライン発表前と比較して化学調味料無添加表示商品は98％減と、ほぼ撲滅された」（広報部会）と言う。2018年から定点観測を行ってきたが、「ガイドライン公開直前の22年は599品目あったが14品目まで減少