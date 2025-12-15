鶴岡市によりますと、15日の午前7時10分ごろ、山形県鶴岡市羽黒町手向の住宅の前でクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】近くには高校や老人ホームも...鶴岡市羽黒町手向でクマ目撃（山形） その後、クマは西の方に向かって行ったということです。 クマの体長はおよそ50センチメートルとみられています。 市は注意を呼びかけています。