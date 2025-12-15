川崎フロンターレは15日、来季の新戦力として、昌平高校からMF長璃喜（おさ・りゅうき）の加入が内定したことを発表した。2007年10月13日生まれで現在18歳の長は埼玉県春日部市出身で、身長168センチメートルのMF。昌平高校の現・高校3年生で2026年卒業予定となっている。加入が内定した長は川崎Fのクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。「2026シーズンから川崎フロンターレに加入することになりました昌