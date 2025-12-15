TBSの佐々木舞音アナウンサー（27）が15日までに自身のインスタグラムを更新。制服コスプレ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「#サンジャポいつも楽しいロケです。何年ぶりの制服でしょうか…」とTBS「サンデージャポン」で着用した制服コスプレ姿を投稿した。さらにハッシュタグでは「#なんちゃって制服」「#ハリーポッター」「#コスプレ」と記して、ハリーポッターのコスプレ姿も公開した。ネットでは「可愛すぎ」「