タレントの藤本美貴（40）が、2026年1月15日、『まいにちを楽しむ ミキティ日めくりカレンダー』（CEメディアハウス）を発売する。【画像】ポジティブワード満載！藤本美貴の“日めくりカレンダー”自身初の日めくりカレンダー発売となる。YouTubeや書籍で発信してきた言葉をまとめた内容。「すべてと戦ってもしょうがない。やり過ごすのも、ひとつの武器」目標は小さくっていい」「失敗したら、すぐ違う方向に切り替えればい