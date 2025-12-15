12月15日 公開 任天堂は12月15日、公式ページにてライセンスグッズを特集するページを公開した。 こちらの特集は任天堂のライセンス商品を複数紹介する内容となっている。主におもちゃなどクリスマスプレゼントとしても活躍する商品がまとめられており、今後発売を予定している商品からすでに発売中のアイテムが画像とともに確認できる。 ラインナップとしては大人数でプレイできるカ