ENHYPENが1月16日にカムバックする。【写真】ニキ、大人びた眼差しにファン悶絶12月15日、所属事務所BELIFT LABによると、ENHYPENは来年1月16日午後2時に7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』をリリースする。7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』はENHYPENの約6か月ぶりとなる新アルバムで、「罪」をモチーフにした新シリーズ「THE SIN」の幕開けを飾る作品だ。BELIFT LABは「ENHYPENのアルバムストーリーの背景である“ヴァンパ