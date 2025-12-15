2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選。ミックスダブルス日本代表（小穴桃里選手・青木豪選手）は日本時間15日、予選リーグ2試合目となるチェコ戦で快勝を収めました。第1エンドから3点をあげるビッグエンドとした日本。さらに第4エンドでも3点をあげるなど順調に得点を重ねます。ミックスダブルスは全8エンドで構成されていますが、第6エンドまでに「8-3」と大量リードをつくったことで相手がコ