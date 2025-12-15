上野動物園の双子のジャイアントパンダが来年1月下旬に、中国に返還されることがわかりました。上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が来年1月下旬に中国に返還されることが都の関係者への取材でわかりました。2頭は中国野生動物保護協会との協定で来年2月20日に返還期限が迫っていました。都の関係者は新たなパンダのつがいの来日は「ないと思う」と話し、また、ある都議幹部は「政治状況次第だ」としています