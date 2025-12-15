「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われ、“ミスターブレイキングダウン”川島悠太が、かつて５０校の中学校をシメていたという喧嘩自慢で、“大阪のバケモノ”の異名を持つ寿希也にまさかの開始２６秒ＫＯ負けを喫した。打撃戦の中で、寿希也の左フックが川島の顎に被弾。前のめりに崩れ