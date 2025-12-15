カナダのシンガー・ソングライター、ブライアン・アダムスが新作「ロール・ウィズ・ザ・パンチズ」（ソニー）を出した。来年１月には日本公演も開かれる。来日を前に新作やこれまでの足跡について聞いた。（編集委員西田浩）「僕は日常的に曲作りを続けている。その中で『これはアルバムに発展させられる』と確信できる楽曲が出来た時に、アルバム制作に着手するんだ」今回の場合、表題曲がそれに当たる。「しなやかに生き