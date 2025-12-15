慶大卒タレントで元筋肉アイドル、元プロレスラーの才木玲佳（33）が15日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。「【ご報告】」と題し、「この度、新しい命を授かりました」と報告。「現在は安定期に入り、身体の変化や胎動を愛おしく感じながら穏やかに過ごしています」とつづった。「お仕事は可能な範囲で続けさせて頂きます。関係者の皆様のご理解ご協力に心より感謝申し上げます」とし、「無事に会える日