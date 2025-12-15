Ｊ１広島は１５日、来季新監督にポーランド出身のドイツ人、バルトシュ・ガウル氏（３８）が就任することを発表した。ガウル氏はシャルケ（ドイツ）の下部組織で指導者としての活動を始めた。２０２２年６月から２３年３月まで元Ｊ１神戸のＦＷポドルスキが所属するグルニク・ザブジェ（ポーランド）の監督を務め、２４年からライプチヒ（ドイツ）で主に下部組織の責任者を担っていた。監督就任に際してガウル氏は「クラブは