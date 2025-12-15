数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！一見シンプルですが、規則に気づけるかどうかで解答スピードが大きく変わる問題です。問題：4、16、64、□、1024□に入る数字は何でしょうか？ヒント：同じ操作が毎回くり返されています。答えを見る↓↓↓↓↓正解：256正解は「256」でした。▼解説この数列は、前の数を4倍していく規則になっています。4 × 4 ＝ 1616 × 4 ＝ 6464 × 4 ＝ 256256 × 4 ＝ 1024一定