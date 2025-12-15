京都府京丹波町で生まれ育ち、須知高時代にホッケーの日本代表選手になった20代の女性が「地域おこし協力隊」として同町に帰ってきた。町の第三セクター会社が運営し、今秋改装オープンした宿泊交流拠点「みずほガーデンロッジ」（同町大朴）を拠点に、「ホッケータウン」を掲げる町の盛り上げへ奔走する。【写真】「温泉がない方の草津」でまさかの大バズり！笑同町に「Uターン」したのは、的場斐那さん（27）。瑞穂地域で生まれ