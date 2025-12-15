14日、ウクライナ・チェルニヒウで記者会見するコレスニコワ氏（右）とババリコ氏（ロイター＝共同）【モスクワ共同】ベラルーシのルカシェンコ大統領から恩赦を受け、刑務所から釈放された同国の反政権派幹部コレスニコワ氏らが14日、出国先のウクライナ北部チェルニヒウで記者会見した。コレスニコワ氏はルカシェンコ氏の釈放決定に感謝を示し、政治犯がさらに千人以上収監されていることを念頭に「同じ方向性のあらゆる取り組