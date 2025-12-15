「ごみ清掃芸人」を自称するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】ヨーグルトの容器は「古紙回収ではなく可燃ごみの地域が多いです」「理由は防水加工してあって水に溶けないからです」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「ヨーグルトの容器は紙マークが付いていますが、古紙回収ではなく可燃ごみの地域が多いです。」