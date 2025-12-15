12月15日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、日中関係について意見を交わした。 おかげで高市さんの支持率がうなぎ登り 寺島アナ「高市総理の台湾有事発言に中国が激しく反発し、日中関係が悪化してから1か月が経ち