パーティーメニューの主役がフライパンひとつで作れるとしたら、それはもう心強いことこの上なし！今回はそんな夢のような一品「ポップコーンチキン」をご紹介します。うまみたっりの鶏もも肉が、ジューシー＆おいしい♪クリスマスや、お正月、子どもの誕生日など、様々なシーンで作ってくださいね！ 「ポップコーンチキン」のレシピ 材料（4人分） 鶏もも肉……2枚（約500g）〈カレーケチャップソース〉トマトケチャップ……