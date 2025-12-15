兵庫県議会・第373定例会（12月議会）が12月12日、閉会した。斎藤元彦知事の疑惑を告発した元県民局長（故人）のプライベート情報が漏えいした問題をめぐり、6月議会で県が提出し、9月議会まで継続審議になっていた、斎藤知事と服部洋平副知事の給与を減額する議案は、異例となる3回目の継続審議となった。兵庫県議会、斎藤知事給与カット案で反発 異例の3回目審議へ〈2025年12月12日 神戸市中央区・兵庫県公館〉県が12月議