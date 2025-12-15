東京時間10:13現在 ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝57.62（+0.18+0.31%） 先週末は供給過剰警戒で軟調。ベネズエラ問題への警戒で下げ幅は抑えられた。週明けはややしっかり