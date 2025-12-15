ベルギーのバルト・デウェーフェル首相は、欧州委員会が２１００億ユーロのロシア資産を永久に凍結し、ウクライナに戦費を供給しようとしていることについて、ロシア資産の大部分が保管されている金融決済機関ユーロクリアを自国に擁するデウェーフェル氏は、この計画はロシアの資金を盗むことに等しいと批判した。 チェコのアンドレイ・バビシュ首相は、この意見に同意すると述べたうえ、「