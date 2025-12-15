東京時間10:13現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝21962.00（+176.00+0.81%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4344.50（+16.20+0.37%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先がしっかり、先週末に続いて時間外でも買われ手おり、東京金の支えとなっている。