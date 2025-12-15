スピードワゴンの井戸田潤が１５日、フジテレビ系「ノンストップ！」に出演、第２子誕生を生報告した。井戸田のモデルで妻の蜂谷妟海が１４日朝に第２子となる次男を出産。番組冒頭で井戸田は「きのうの朝ですけど、第２子が生まれました。ありがとうございました」と報告。誕生したばかりの次男の写真が紹介されると、「カワイイですね！小っちゃくて、もうカワイイ！こんなに生まれてちゃって、ありがとう」と親バカぶ