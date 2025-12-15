香港最大の民主派政党「民主党」が14日、解散を正式に決定しました。中国政府の統制が強まる中、香港で活動する民主派政党は無くなることになりました。香港メディアによりますと、民主党は14日、香港で総会を開催し、党員投票で党の解散を決定しました。民主党の羅健熙（ら・けんき）主席は会見で「香港の民主化の発展に向けてできることはやり尽くした」と述べました。民主党は香港の中国返還前の1994年に結党し、中国に対して民