「あなたが事件の捜査対象に浮上した」などとうその話を伝えられ、大仙市に住む40代の男性が暗号資産170万円相当をだまし取られる詐欺被害に遭いました。大仙警察署の調べによりますと先月10日、大仙市の40代男性のスマートフォンに男から電話があり、「あなたの口座が不正に利用されている。担当者から連絡を入れる」などと告げられました。その後通信アプリのラインで友だち申請があり、登録すると警視庁捜査二課の警察官