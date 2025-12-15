川崎フロンターレは15日、昌平高(埼玉)のU-18日本代表MF長璃喜(3年)の新加入内定が決まったことを発表した。長はFC LAVIDA時代から年代別日本代表を経験。昌平では1年時の全国高校選手権で初戦から3試合連続ゴールを決めて8強入りに貢献した。また、2024年のインターハイでは決勝で2得点1アシストを記録し、昌平を初の日本一へ導いている。最大の武器は圧倒的な加速力を活かしたドリブルだ。瞬間的な加速でDFを簡単に抜き去