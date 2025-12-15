レノファ山口FCは14日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」で着用するユニフォームのデザインを発表した。今回はクラブ史上初の襟付きデザインを採用。フィールドプレーヤー1stはクラブの象徴であるオレンジを基調に、これまで積み重ねてきた歴史を表現したグラフィックが施されている。クラブは公式サイトで「20年の歴史が育んだ『魂』を胸に、レノファは次の未来へと歩み出す。過去と未来を結ぶ、レ