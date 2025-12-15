ネックストラップ CHI Levo AIR 株式会社浅沼商会は、クイックリリース機構を採用したカメラストラップ「CHI Levo」を12月19日（金）に発売する。 「CHI Levo」は、撮影時にすばやくカメラを構えられるように設計されたストラップシステム。両端にはマグネット式のクイックリリース機構（マグドット・アタッチメント）を備え、機材への着脱をワンタッチで行える。片手で操作して長さの調整が行えるクイックアジ