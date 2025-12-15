角膜を削るレーシックとは異なり、ICL（Implantable Collamer Lens）やIPCL（Implantable Phakic Contact Lens）は、水晶体を残したまま眼内にレンズを挿入して屈折異常を矯正する治療法です。 角膜が薄い方や強度近視の方でも治療を受けられる可能性があり、医師による取り出しも可能であることが特徴です。しかし、二つのレンズには素材や構造など多くの違いがあります。そこで本記事では、ICLとIPCLそれぞれの特徴を解