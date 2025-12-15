韓国で今年のドローン輸出額が368億ウォン（日本円＝約39億円）を記録し、前年に比べて58％増加したことがわかった。【注目】輸出先TOP3に日本も！韓国化粧品が世界でバカ売れ状態国土交通部は12月15日、今年1月から11月までのドローン輸出規模が、前年の232億ウォン（約24億円）に比べて大幅に成長したと明らかにした。今年のドローン輸出先は計30カ国で、前年の13カ国から2倍以上に増えた。輸出上位国はUAE、アメリカ、ウズベキ