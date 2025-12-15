14日の午後6時半ごろ、山形県天童市蔵増の71歳の女性が所有する住宅の台所から火が出ました。 警察によりますと、この家に住む人がガスコンロでフライパンを使い料理をし終えると、火を消し忘れてその場を離れてしまったということです。その後、フライパンが炎上しているのを同居している家族が発見しました。 火が上がっているのを見つけた家族が別のフライパンをフタにするなどして自力で消火し、その後駆けつけた消防が鎮火