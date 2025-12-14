韓国を中心に活躍する5人組ガールズグループ「ミヤオ（MEOVV）」のエラ・グロスが、「M•A•C」のグローバル・アンバサダーに就任した。【画像をもっと見る】エラ・グロスは2008年アメリカ・ロサンゼルス生まれ。2歳からモデルとしてのキャリアをスタートさせ、2024年にミヤオとしてデビュー。デビュー曲の「MEOW」は、リリース初週に全世界で510万ストリーミングを記録した。音楽、ビューティ、ポップカルチャーな