2025年も残り少なくなってきました！そんな時こそ、口角をあげて！笑顔で過ごしたいものですよね！？今週から２週に渡ってご紹介するのは、2025年の笑い納め、2026年の笑い始めにオススメの話題作です！12月19日金曜日公開！映画『新解釈・幕末伝』！！”新解釈”と言えば、2020年に公開された映画『新解釈・三國志』を思い出しますが、今回は「幕末」です！幕末と言えば、今から150年前、江戸時代の終わりから明治時代の始まりに