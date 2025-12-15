ネリー・ザックス賞の授賞式に出席した多和田葉子さん＝14日、ドイツ・ドルトムント（（C）StadtDortmund/BenitoBarajas提供・共同）【ベルリン共同】ドイツ西部ドルトムント市は14日、ノーベル文学賞のドイツの詩人にちなんで1961年に創設したネリー・ザックス賞を、同国在住の作家多和田葉子さんに授与した。ネリー・ザックス賞は、各国文化の相互理解促進に向けた文学的な貢献が評価された作家らに2年に1度授与される。