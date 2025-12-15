2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（1月18日配信記事を再掲。記事は原文ママ）2024年末に発覚したトラブルにより、中居正広は新年早々、テレビから姿を消した。1月17日には、この件に幹部社員の関与が取りざたされているフジテレビの港浩一社長が緊急記者会見をおこなうなど、いまだ波紋を呼んでいる。