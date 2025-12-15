◇３位佐藤隆太郎（３１＝東京）初出場３月の若松クラシック→５月のまるがめオールスターとＳＧ２大会連続Ｖで、早々とグランプリ出場を確実にした。「出場することが早く決まっていたので、自分の中でいいイメージをしていた。『そこにいる自分』と『勝っている自分』をよりしっかりとイメージして、住之江に行けるようにしたい」と、初の最高峰舞台を前に気持ちを充実させている。ＳＧ２Ｖは確実に自信につながっている。