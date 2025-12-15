元テレビ朝日局員の玉川徹氏が１５日、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演した。番組では、政府がお米券の値下げの動きを見せていることを取り上げた。通常１枚５００円で販売し、経費や利益の６０円が差し引かれ、４４０円分利用できる。全米販は２３円値下げして４７７円、ＪＡ全農は２０円値下げして４８０円で販売するとしている。お米券の値下げについて玉川氏は「今まで利益どれぐらいですか？と聞