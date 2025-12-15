「マイナ保険証を使おうとしたら、受付でエラーに…」そんな経験や心配、ありませんか? でも、ご安心を。厚生労働省公式によると、たとえエラーになっても、10割負担になることを回避できる方法がちゃんとあるのだとか。マイナ保険証の利用が広がる中、知っておきたい“もしもの時”の対応策をチェックしておきましょう。【#マイナ保険証 による受付が上手くいかなかった場合は?】. お持ちいただいたマイナンバーカードと併せてマ