気温が10度を下回る日が増え、毎日ニットトップスが手放せなくなる頃。ワードローブの即戦力としてヘビロテできるニットトップスは、プチプラの【しまむら】で気分が上がるデザインのものを見つけられるかも！ ハーフジップ × ストライプ柄がコーデの主役になるものや、ロゴや鮮やかな色が目を引くものなど、脱・地味見えを叶えてくれそうなしまむらのおしゃれセーターを紹介します。 スト